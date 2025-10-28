Informe semanal de la Policía Local de Mérida: accidentes leves y positivos por superar la tasa de alcohol permitida

El último informe semanal de la Policía Local de Mérida ha registrado un total de 17 atestados en la capital regional en el ámbito de la seguridad vial entre el 20 y el 26 de octubre. De estas diligencias, siete estuvieron relacionadas con daños y seis resultaron con destrozos materiales y lesiones leves. Entre ellas, se registraron incidentes con daños materiales en la C/Baldomero Díaz Entresoto, Paseo de Roma, Ronda de los Eméritos, avenida Reina Sofía y Camino viejo de Mirandilla.

Varios coches de la Policía Local estacionados en la comisaría de la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Denuncia penal

Asimismo, los incidentes que resultaron con daños y lesiones leves se produjeron en avenida de la Libertad, avenida Reina Sofía y avenida del Río, entre otras vías, según ha unformado el ayuntamiento. De igual modo, en el ámbito de la seguridad preventiva, se hicieron un total de 33 pruebas de alcoholemia. De éstas, tres resultaron positivas por debajo de 0,50 mg/l, con las correspondientes denuncias administrativas; y otra más fue positiva y por encima de los 0,65 mg/l, con denuncia penal.