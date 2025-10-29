Salud
El Hospital de Mérida difunde la alimentación saludable frente a la obesidad infantil y juvenil
En la jornada se ha profundizado en el aceite de oliva virgen como alimento sostenible producido en Extremadura
Efe
El Hospital de Mérida ha celebrado este miércoles una jornada formativa sobre la alimentación saludable y el ejercicio físico frente a la obesidad infantil y juvenil, dirigida a los centros educativos y en la que se ha profundizado en el aceite de oliva virgen como alimento muy saludable y sostenible, producido en Extremadura.
En esta jornada se ha abordado el problema de la obesidad infantil y juvenil, se han explicado las claves del programa de Educación para la Salud, se han expuesto experiencias llevadas a cabo en centros educativos en el año pasado, se han tratado los aspectos técnicos y científicos más actuales sobre los beneficios en salud del ejercicio físico y de la alimentación saludable.
Está organizada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) dentro del Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil, y han asistido el director gerente del SES, Jesús Vilés, y la directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez.
Ejercicio físico
El Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil contempla además otras actividades centradas en la promoción del ejercicio físico y la alimentación saludable a través de una metodología muy participativa, donde los alumnos son los protagonistas.
La edición de este curso 2025/2026 se ha dedicado especialmente a promover el consumo de aceite de oliva como integrante de la dieta mediterránea, con numerosos efectos positivos para la salud, como un crecimiento y desarrollo óptimos y con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.
En esta ocasión se han inscrito 225 centros educativos con 26.962 estudiantes y 1.274 profesores y personal no docente, lo que supone un récord de participación.
