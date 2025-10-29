Fiesta de la Castaña
Huecco moverá las caderas de Calamonte con su música y voz
El artista extremeño actuará en un concierto
El Ayuntamiento de Calamonte ha dado a conocer a través de sus redes sociales que el próximo 8 de noviembre (sábado), con motivo de la tradicional Fiesta de la Castaña, tendrá lugar, a las 20.00 de la tarde, en la avenida Esproceda (carpa municipal) el concierto de Huecco. Dicha actuación para ver al artista será gratuita y promete ser un show de referencia.
"Mirando al cielo"
Iván Sevillano (Plasencia, 1974), conocido en el mundo musical como "Huecco", será el encargado de amenizar la festividad en la localidad que se encuentra a un paso de la capital autonómica. El cantante extremeño con su música y voz pondrá al público presente a mover las caderas, un propósito que siempre acostumbra a hacer cada vez que se sube a un escenario. Todo el mundo cantará de principio a fin las letras de temas como "Mirando al cielo", "Pa' mi guerrera", "Dame vida", etc.
