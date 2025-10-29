Huecco moverá las caderas de Calamonte con su música y voz

El Ayuntamiento de Calamonte ha dado a conocer a través de sus redes sociales que el próximo 8 de noviembre (sábado), con motivo de la tradicional Fiesta de la Castaña, tendrá lugar, a las 20.00 de la tarde, en la avenida Esproceda (carpa municipal) el concierto de Huecco. Dicha actuación para ver al artista será gratuita y promete ser un show de referencia.

Cartel del concierto. / Ayuntamiento de Calamonte

"Mirando al cielo"

Iván Sevillano (Plasencia, 1974), conocido en el mundo musical como "Huecco", será el encargado de amenizar la festividad en la localidad que se encuentra a un paso de la capital autonómica. El cantante extremeño con su música y voz pondrá al público presente a mover las caderas, un propósito que siempre acostumbra a hacer cada vez que se sube a un escenario. Todo el mundo cantará de principio a fin las letras de temas como "Mirando al cielo", "Pa' mi guerrera", "Dame vida", etc.