Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1 de noviembre 2025

Todo listo en Mérida de cara a Todos los Santos: estos son los horarios especiales del cementerio

El Gobierno local dotará próximamente al camposanto con nuevo nichos

Una imagen del cementerio de la capital extremeña.

Una imagen del cementerio de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Día de Todos los Santos ya está a la vuelta de la esquina y con él llega la tradicional masiva visita a las tumbas de los familiares y seres queridos. Por este motivo, el Cementerio de Mérida ha registrado actuaciones de mejora para prepararse para la citada festividad, que se celebra este fin de semana, en el que contará con un horario ininterrumpido de 09.00 a 20.00 de la tarde. El concejal de Cementerio del consistorio emeritense, Marco Antonio Guijarro, ha explicado que en las últimas semanas se han realizado varias labores "no solo puntuales para embellecer, sino para mejorar las infraestructuras".

Una imagen del cementerio de la capital extremeña.

Una imagen del cementerio de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

450.000 euros

Según ha relatado el edil, el Gobierno local ha trabajado de manera constante en la mejora de las infraestructuras, incluyendo la construcción de 212 nichos nuevos en 2017 y la adaptación de los baños públicos en 2019,con uno accesible para personas con discapacidad. Asimismo, en 2022 se creó la página web 'E-Terns', que permite consultar datos sobre inhumaciones y localizar a personas fallecidas, mientras que en 2023 se construyeron 288 nichos adicionales, y este año se completará con la implantación de 576 nuevos nichos, con una inversión de 450.000 euros, ha anunciado Guijarro.

Una imagen del cementerio de la capital extremeña.

Una imagen del cementerio de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Policía Local y transporte público

Del mismo modo, y de cara a este fin de semana, el ayuntamiento de la capital extremeña ha puesto en marcha "todos los dispositivos de seguridad, policía local y transporte público", de tal forma que habrá reserva de aparcamiento, especialmente para personas con discapacidad, para asegurar que puedan acceder hasta la puerta. Ante esta situación, se recomienda el uso de transporte colectivo o compartir vehículos, y existe una parada de autobús, a la que llega la línea F, cada hora, para la llegada al camposanto, mientras que el puesto de flores para la festividad se encuentra ya en la entrada de las instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
  2. El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
  3. Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
  4. Lo del Brentford con el Mérida
  5. Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
  6. Las Abadías de Mérida contará con una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial
  7. México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos
  8. La Junta de Extremadura promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas en Mérida

Todo listo en Mérida de cara a Todos los Santos: estos son los horarios especiales del cementerio

Todo listo en Mérida de cara a Todos los Santos: estos son los horarios especiales del cementerio

El Hospital de Mérida difunde la alimentación saludable frente a la obesidad infantil y juvenil

El Hospital de Mérida difunde la alimentación saludable frente a la obesidad infantil y juvenil

Huecco moverá las caderas de Calamonte con su música y voz

Huecco moverá las caderas de Calamonte con su música y voz

El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año

El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año

Las visitas guiadas gratuitas 'Mérida sepulcral' se celebrarán todos los sábados de noviembre

Las visitas guiadas gratuitas 'Mérida sepulcral' se celebrarán todos los sábados de noviembre

Informe semanal de la Policía Local de Mérida: accidentes leves y positivos por superar la tasa de alcohol permitida

Informe semanal de la Policía Local de Mérida: accidentes leves y positivos por superar la tasa de alcohol permitida

Así funciona la Ley de Segunda Oportunidad: un respiro en Mérida para quienes no pueden afrontar sus deudas

Así funciona la Ley de Segunda Oportunidad: un respiro en Mérida para quienes no pueden afrontar sus deudas

Kid Lobo, el DJ de Mérida que compone una canción para ayudar a las víctimas del horror en Gaza

Kid Lobo, el DJ de Mérida que compone una canción para ayudar a las víctimas del horror en Gaza
Tracking Pixel Contents