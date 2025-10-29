Todo listo en Mérida de cara a Todos los Santos: estos son los horarios especiales del cementerio

El Día de Todos los Santos ya está a la vuelta de la esquina y con él llega la tradicional masiva visita a las tumbas de los familiares y seres queridos. Por este motivo, el Cementerio de Mérida ha registrado actuaciones de mejora para prepararse para la citada festividad, que se celebra este fin de semana, en el que contará con un horario ininterrumpido de 09.00 a 20.00 de la tarde. El concejal de Cementerio del consistorio emeritense, Marco Antonio Guijarro, ha explicado que en las últimas semanas se han realizado varias labores "no solo puntuales para embellecer, sino para mejorar las infraestructuras".

Una imagen del cementerio de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

450.000 euros

Según ha relatado el edil, el Gobierno local ha trabajado de manera constante en la mejora de las infraestructuras, incluyendo la construcción de 212 nichos nuevos en 2017 y la adaptación de los baños públicos en 2019,con uno accesible para personas con discapacidad. Asimismo, en 2022 se creó la página web 'E-Terns', que permite consultar datos sobre inhumaciones y localizar a personas fallecidas, mientras que en 2023 se construyeron 288 nichos adicionales, y este año se completará con la implantación de 576 nuevos nichos, con una inversión de 450.000 euros, ha anunciado Guijarro.

Una imagen del cementerio de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Policía Local y transporte público

Del mismo modo, y de cara a este fin de semana, el ayuntamiento de la capital extremeña ha puesto en marcha "todos los dispositivos de seguridad, policía local y transporte público", de tal forma que habrá reserva de aparcamiento, especialmente para personas con discapacidad, para asegurar que puedan acceder hasta la puerta. Ante esta situación, se recomienda el uso de transporte colectivo o compartir vehículos, y existe una parada de autobús, a la que llega la línea F, cada hora, para la llegada al camposanto, mientras que el puesto de flores para la festividad se encuentra ya en la entrada de las instalaciones.