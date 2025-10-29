Las obras comienzan este miércoles
El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año
El ayuntamiento de la capital extremeña invierte una cuantía de 568.700 euros (IVA incluido)
Más de medio centenar de calles emeritenses pasarán por el quirófano, ya que el ayuntamiento de la capital regional acaba de poner en marcha el VIII Plan de Asfaltado, con el que continúa mejorando la pavimentación de calzadas de barriadas de la ciudad, arranca este miércoles en Los Bodegones. En concreto, afectará a más de 50 vías de las barriadas de San Agustín, Zona Sur, Los Bodegones, Nueva Ciudad, San Luis, Carrión y Proserpina; y será ejecutado por la empresa Aglomerados Olleta, S.L. por un importe de 568.700 euros (IVA incluido), y con un plazo de ejecución de dos meses. Las calles afectadas presentan una capa de rodadura envejecida con una perdida generalizada de material de granulometría fina y envejecimiento del ligante, apareciendo desperfectos que afectan a la permeabilidad de la capa de rodadura.
Elecciones
La concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, ha recordado que será el octavo plan de asfaltado que se realiza, bajo el planteamiento del gobierno local de que "las calles no se asfaltan cuando llegan las elecciones, sino que hay que hacer un mantenimiento periódico". Así, la edil ha destacado que están actuando desde el primer año de gobierno.
Vías afectadas
Las actuaciones comenzarán en la barriada de los Bodegones y Zona Sur, concretamente las calles Salamanca, Cartagena, Córdoba, Luis Buñuel y Arturo Barea (tramo Avenida Del Peral-Avenida Santa Teresa Jornet), ha informado el consistorio. En la Barriada de San Luis, los trabajos se llevarán a cabo en la calle Sagrajas y en los pasos sobreelevados. En la barriada de San Agustín las labores se realizarán en las calles Calamonte, Arroyo de San Serván, Torremejía, Esparragalejo, Carmonita, Cordobilla de Lácara, La Nava de Santiago, La Garrovilla y Guareña. En lo que respecta a Nueva Ciudad, la Glorieta intersección avenida Constitución-C/Severo Ochoa, la avenida de la Constitución (tramo avenida de las Américas-C/ Severo Ochoa), la avenida Luis Jacinto Ramallo, la avenida de la Hispanidad, Glorieta intersección avenida Hispanidad, avenida de América (tramo glorieta avenida Hispanidad-calle Pedro Aránguez) y Paseo de los Rosales. Por último, en Proserpina, se actuará en las calles Los Tenistas, Centauro, Laguna Estigia, Fuente de Cantos, Electra, Herrera del Duque, Edipo, Medellín, Olivenza, Los Césares, Montánchez, Espartaco, Tórtola, Monesterio, Ulises, Columela, Coria, Camino del Agua, Villuercas, Los Atletas, Jerez de los Caballeros, Del Maratón, Cheles, Aries, Higuera la Real, Escorpión, Fregenal de la Sierra y en Parla.
