La estatua del cura César Lozano vuelve a lucir en todo su esplendor en la plaza de Santa Eulalia de Mérida

La estatua del que fuera sacerdote de Santa Eulalia durante 40 años, entre 1919 y 1959, el cura César Lozano, ha regresado este mediodía a la céntrica plaza donde se encuentra la patrona de la capital extremeña. El traslado del busto de medio cuerpo se ha realizado unos meses después de que terminaran las obras de la reforma integral del emblemático espacio.

César Lozano regresa a su plaza tras las obras en Santa Eulalia. / Cedida a El Periódico Extremadura

Curiosos

Ante la mirada atenta de diferentes viandantes curiosos, un pequeño camión con una grúa y varios trabajadores, han llevado a cabo sobre las 12.35 horas el montaje de la escultura sobre la peana que se ha colocado junto a la puerta románica del templo religioso emeritense. Cabe destacar que la fisionomía de la plaza vuelve a cambiar un tanto: hay elementos nuevos como el jardín vertical, bancos, las farolas... Sin embargo, hay otros que ya estaban, es el caso del busto del cura.

10 de junio de 2004

Hay que recordar que el 10 de junio de 2004 se descubrió la estatua de César Lozano, tal y como contó al día siguiente la prensa. "La ciudad rinde homenaje al cura César Lozano Gambero", tituló El Periódico Extremadura. Al acto acudieron, entre distintas autoridades políticas y religiosas, el párroco de Santa Eulalia, Antonio Bellido, así como familiares de Lozano.