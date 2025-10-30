Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calaveras y sustos

Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado

La barriada de la capital extremeña honra el Día de los Muertos al estilo de la cultura mexicana

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña.

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Si hay algo que no se les puede echar en cara a los vecinos de la barriada de El Prado en Mérida es que no tengan espíritu de Halloween, porque cada año que pasa se reinventan y llenan las fachadas de sus casas con luces y piezas decorativas. Este 2025 rendirán un homenaje al Día de los Muertos mexicanos para celebrar de una esta tradicional festividad. Numerosos residentes del barrio emeritense han vestido las entradas a sus hogares con divertidos elementos para llamar la atención y asustar a todo aquel que pase por delante de ellas, así como para que sirvan de señuelo en el juego del 'truco o trato'.

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña.

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Más actividades

Para los más pequeños de las viviendas se trata de un entretenido pasatiempos, pero para algunos padres es una cosa un poco más seria. Es casi como una competición, ya que las casas mejores adornadas tienen premio al participar en el concurso de fachadas y balcones. Aunque hay que destacar que todos los residentes de la barriada lo hacen con gusto. Habrá además otras actividades durante el fin de semana como un concurso de Catrinas y una jornada de convivencia intercultural.

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña.

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
  2. El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
  3. Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
  4. Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
  5. Lo del Brentford con el Mérida
  6. Las Abadías de Mérida contará con una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial
  7. El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año
  8. México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos

Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado

Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado

Manolo García hace 'sold out' en Cáceres y abarrotará el Palacio de Congresos para presentar su décimo disco

Manolo García hace 'sold out' en Cáceres y abarrotará el Palacio de Congresos para presentar su décimo disco

El ciclo Cine y Escuela cumple 20 ediciones y ya cuenta con 2.500 alumnos inscritos este año

El ciclo Cine y Escuela cumple 20 ediciones y ya cuenta con 2.500 alumnos inscritos este año

La estatua del cura César Lozano vuelve a lucir en todo su esplendor en la plaza de Santa Eulalia de Mérida

La estatua del cura César Lozano vuelve a lucir en todo su esplendor en la plaza de Santa Eulalia de Mérida

Pesar por la muerte de Rosa Osuna, madre del alcalde de Mérida

Pesar por la muerte de Rosa Osuna, madre del alcalde de Mérida

Todo listo en Mérida de cara a Todos los Santos: estos son los horarios especiales del cementerio

Todo listo en Mérida de cara a Todos los Santos: estos son los horarios especiales del cementerio

El Hospital de Mérida difunde la alimentación saludable frente a la obesidad infantil y juvenil

El Hospital de Mérida difunde la alimentación saludable frente a la obesidad infantil y juvenil

Huecco moverá las caderas de Calamonte con su música y voz

Huecco moverá las caderas de Calamonte con su música y voz
Tracking Pixel Contents