Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado

Si hay algo que no se les puede echar en cara a los vecinos de la barriada de El Prado en Mérida es que no tengan espíritu de Halloween, porque cada año que pasa se reinventan y llenan las fachadas de sus casas con luces y piezas decorativas. Este 2025 rendirán un homenaje al Día de los Muertos mexicanos para celebrar de una esta tradicional festividad. Numerosos residentes del barrio emeritense han vestido las entradas a sus hogares con divertidos elementos para llamar la atención y asustar a todo aquel que pase por delante de ellas, así como para que sirvan de señuelo en el juego del 'truco o trato'.

Las casas más terroríficas y divertidas de la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Más actividades

Para los más pequeños de las viviendas se trata de un entretenido pasatiempos, pero para algunos padres es una cosa un poco más seria. Es casi como una competición, ya que las casas mejores adornadas tienen premio al participar en el concurso de fachadas y balcones. Aunque hay que destacar que todos los residentes de la barriada lo hacen con gusto. Habrá además otras actividades durante el fin de semana como un concurso de Catrinas y una jornada de convivencia intercultural.