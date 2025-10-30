Calaveras y sustos
Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado
La barriada de la capital extremeña honra el Día de los Muertos al estilo de la cultura mexicana
Si hay algo que no se les puede echar en cara a los vecinos de la barriada de El Prado en Mérida es que no tengan espíritu de Halloween, porque cada año que pasa se reinventan y llenan las fachadas de sus casas con luces y piezas decorativas. Este 2025 rendirán un homenaje al Día de los Muertos mexicanos para celebrar de una esta tradicional festividad. Numerosos residentes del barrio emeritense han vestido las entradas a sus hogares con divertidos elementos para llamar la atención y asustar a todo aquel que pase por delante de ellas, así como para que sirvan de señuelo en el juego del 'truco o trato'.
Más actividades
Para los más pequeños de las viviendas se trata de un entretenido pasatiempos, pero para algunos padres es una cosa un poco más seria. Es casi como una competición, ya que las casas mejores adornadas tienen premio al participar en el concurso de fachadas y balcones. Aunque hay que destacar que todos los residentes de la barriada lo hacen con gusto. Habrá además otras actividades durante el fin de semana como un concurso de Catrinas y una jornada de convivencia intercultural.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
- El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
- Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
- Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
- Lo del Brentford con el Mérida
- Las Abadías de Mérida contará con una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial
- El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año
- México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos