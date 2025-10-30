Se fue una mujer buena
Pesar por la muerte de Rosa Osuna, madre del alcalde de Mérida
El velatorio se está llevando a cabo en el tanatorio de la avenida Felipe VI y la misa por su alma será esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, en Nueva Ciudad
La capital extremeña se tiñe de luto. Rosa Osuna, madre de Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, falleció ayer por la tarde tras pasar por una enfermedad que finalmente no pudo superar. Sus restos mortales se velan en el tanatorio que está ubicado en la avenida Felipe VI, mientras que los oficios religiosos en su memoria serán a las 17.00 horas en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, en la barriada de Nueva Ciudad. Después será el entierro en el cementerio.
Familiares, amigos y vecinos
El regidor de la capital extremeña y sus hermanos tenían una relación muy estrecha con su madre. Se trata de una dura perdida para la familia Rodríguez Osuna que ya perdieron a su padre en el 2001. El profundo pesar de la muerte de Rosa, que luchaba desde hace un tiempo contra una enfermedad, se ha extendido entre sus allegados (familiares, amigos y vecinos), a los que pronto les han asaltado una infinidad de recuerdos. La echarán mucho de menos en Mérida. DEP.
