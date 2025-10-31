Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor

En el número 6 de la calle Marquesa de Pinares, a pocos metros del rascacielos de Mérida (la Torre Ocaso), nos encontramos con una nueva casas de comidas para llevar. Hace algo más de un mes, abría sus puertas un establecimiento especializado en gustosos platos caseros elaborados a diarios. De hecho, los prepara una cocinera calamonteña, Paula Álvarez Gil, quien se ha aliado con su hermana Juana María (también de Calamonte y dueña del local) para poner en marcha El Puchero Romano. “Ofrecemos unas elaboraciones caseras y tradicionales. Esa es la idea que nos define. Hay lentejas, garbanzos, macarrones, migas, paella, fideuá, verduras con diferentes guisos, ensaladilla, tortilla de patatas, muslos de pollo al horno, callos, manita de cerdo, filetes empanados, croquetas, carne con tomate, merluza en salsa verde, sardinas papas fritas… También tenemos disponible un menú diario muy económico (primer plato, segundo, pan y postre), ha explicado Juani a este diario.

Vinos y productos ibéricos

El negocio está dividido en varias zonas, ha señalado. “Una parte está dirigida a las comidas, pan y dulces, se puede observar perfectamente en los mostradores, y por otro lado, la venta de vinos y productos ibéricos”, ha señalado. El principal objetivo de estas simpáticas hermanas es hacer que los clientes queden contentos con la gran variedad de viandas que salen de sus fogones, con lo que, dicho sea también de paso, perfuman esta céntrica calle de la capital extremeña de olores deliciosos que le abren el estómago a cualquiera. Y resulta muy complicado pasar por delante de la tienda y no entrar para echar un vistazo a sus sugerencias. Entre sus postres, no suelen faltar las natillas normales y de chocolate, el arroz con leche y piña. "Estamos muy contentas con la acogida que estamos teniendo", han manifestado Paula y Juani.