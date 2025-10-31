Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prevención y comunidad

Mérida apuesta por el ocio educativo como herramienta para integrar a los menores en riesgo de exclusión social

El proyecto 'Acompañando' busca fortalecer vínculos y ofrecer alternativas saludables

La capital extremeña fortalece su compromiso social.

La capital extremeña fortalece su compromiso social. / Ayuntamiento de Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha durante este mes de octubre el Club de Ocio Socioeducativo del proyecto 'Acompañando', una iniciativa que da continuidad al trabajo de inclusión social en actividades de ocio saludable desarrollado entre mayo y septiembre dentro del programa Menores Saludables. Esta propuesta, promovida por el consistorio y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, tiene como fin fomentar la inclusión de menores en situación de vulnerabilidad y favorecer su participación en pasatiempos deportivos, culturales y lúdicas. La Fundación Don Bosco Salesianos Social es la entidad que trabaja con el ayuntamiento para desarrollar el proyecto y aporta dos profesionales con experiencia en el trabajo con infancia y juventud en situación de riesgo o exclusión social.

Consolidar los logros alcanzados

"El nuevo club 'Acompañando' nace con la voluntad de mantener y consolidar los logros alcanzados durante la fase piloto, ofreciendo un espacio estable, estructurado y continuado de ocio saludable, acompañamiento educativo e inclusión social para los niños y niñas participantes, así como para nuevos menores que deseen incorporarse", ha destacado el concejal de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, según ha informado el ayuntamiento de la capital extremeña.

La capital extremeña fortalece su compromiso social.

La capital extremeña fortalece su compromiso social. / Ayuntamiento de Mérida

Protección frente a las adicciones

El proyecto se desarrollará también durante el último trimestre del año, con dos sesiones semanales. De esta forma, los miércoles se dedicarán al apoyo educativo, mientras que los viernes se llevarán a cabo diversas actividades de ocio. Estas últimas permitirán a los menores participantes conocer y disfrutar de la oferta de recursos recreativos y saludables que ofrece Mérida. Con el programa Menores Saludables, el Ayuntamiento de Mérida "reitera su compromiso" con la prevención y la promoción del bienestar infantil y juvenil y continúa una línea de trabajo que persigue potenciar los factores de protección frente a las adicciones, a través de la mejora de la convivencia, la cohesión social y la inclusión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
  2. El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
  3. Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
  4. Lo del Brentford con el Mérida
  5. El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año
  6. México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos
  7. El triste final de una paloma en el puente Lusitania de Mérida
  8. Pesar por la muerte de Rosa Osuna, madre del alcalde de Mérida

Mérida apuesta por el ocio educativo como herramienta para integrar a los menores en riesgo de exclusión social

Mérida apuesta por el ocio educativo como herramienta para integrar a los menores en riesgo de exclusión social

La cripta de Santa Eulalia, uno de los lugares más fascinantes de la basílica de Mérida, será visitable desde diciembre

La cripta de Santa Eulalia, uno de los lugares más fascinantes de la basílica de Mérida, será visitable desde diciembre

Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor

Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor

El triste final de una paloma en el puente Lusitania de Mérida

El triste final de una paloma en el puente Lusitania de Mérida

Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado

Mérida vive su truco o trato más terroríficamente divertido en El Prado

El ciclo Cine y Escuela cumple 20 ediciones y ya cuenta con 2.500 alumnos inscritos este año en Mérida

El ciclo Cine y Escuela cumple 20 ediciones y ya cuenta con 2.500 alumnos inscritos este año en Mérida

La estatua del cura César Lozano vuelve a lucir en todo su esplendor en la plaza de Santa Eulalia de Mérida

La estatua del cura César Lozano vuelve a lucir en todo su esplendor en la plaza de Santa Eulalia de Mérida

Manolo García hace 'sold out' en Cáceres y abarrotará el Palacio de Congresos para presentar su décimo disco

Manolo García hace 'sold out' en Cáceres y abarrotará el Palacio de Congresos para presentar su décimo disco
Tracking Pixel Contents