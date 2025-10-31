Mérida apuesta por el ocio educativo como herramienta para integrar a los menores en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha durante este mes de octubre el Club de Ocio Socioeducativo del proyecto 'Acompañando', una iniciativa que da continuidad al trabajo de inclusión social en actividades de ocio saludable desarrollado entre mayo y septiembre dentro del programa Menores Saludables. Esta propuesta, promovida por el consistorio y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, tiene como fin fomentar la inclusión de menores en situación de vulnerabilidad y favorecer su participación en pasatiempos deportivos, culturales y lúdicas. La Fundación Don Bosco Salesianos Social es la entidad que trabaja con el ayuntamiento para desarrollar el proyecto y aporta dos profesionales con experiencia en el trabajo con infancia y juventud en situación de riesgo o exclusión social.

Consolidar los logros alcanzados

"El nuevo club 'Acompañando' nace con la voluntad de mantener y consolidar los logros alcanzados durante la fase piloto, ofreciendo un espacio estable, estructurado y continuado de ocio saludable, acompañamiento educativo e inclusión social para los niños y niñas participantes, así como para nuevos menores que deseen incorporarse", ha destacado el concejal de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, según ha informado el ayuntamiento de la capital extremeña.

La capital extremeña fortalece su compromiso social. / Ayuntamiento de Mérida

Protección frente a las adicciones

El proyecto se desarrollará también durante el último trimestre del año, con dos sesiones semanales. De esta forma, los miércoles se dedicarán al apoyo educativo, mientras que los viernes se llevarán a cabo diversas actividades de ocio. Estas últimas permitirán a los menores participantes conocer y disfrutar de la oferta de recursos recreativos y saludables que ofrece Mérida. Con el programa Menores Saludables, el Ayuntamiento de Mérida "reitera su compromiso" con la prevención y la promoción del bienestar infantil y juvenil y continúa una línea de trabajo que persigue potenciar los factores de protección frente a las adicciones, a través de la mejora de la convivencia, la cohesión social y la inclusión.