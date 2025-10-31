Extraño suceso
El triste final de una paloma en el puente Lusitania de Mérida
Los vecinos se han quedado sorprendidos con el cadáver del animal colgado del viaducto
Asombrados se han quedado los vecinos y corredores de Mérida que, desde hace unos días, llevan viendo el cadáver de una paloma colgado del puente Lusitania, en el parque de la Isla, margen derecha del río. Así lo ha podido comprobar El Periódico Extremadura, quien desde este espacio ha observado a un joven fotografiando al animal muerto. "Parece una escena terrorífica de halloween", ha señalado el muchacho. Este extraño suceso ha monopolizado las conversaciones de bastantes emeritenses. "Todo el mundo especula, que si alguien ha ahorcado al ave, que si se ha enganchado con algo...", ha explicado el chico.
Hecho poco habitual
Un matrimonio que pasaba a primera hora de la mañana por allí tampoco conocían las causas. "Esperemos que los operarios municipales puedan retirarla cuanto antes porque la imagen de la paloma muerta afea este bonito lugar y para evitar casos similares a otras aves", han manifestado. No obstante, los ciudadanos consultados por este diario han insistido que "se trata de un hecho poco habitual en Mérida". Sea como fuere, la pobre paloma ha tenido un triste final en el viaducto.
