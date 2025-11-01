Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de convivencia

Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 mayores

Fue organizada ayer en el Hotel Velada

Comilona de los mayores de Mérida.

Comilona de los mayores de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Con motivo de la finalización del Mes del Mayor y como broche de oro a un octubre dedicado a la tercera edad emeritense, más de 900 personas se citaron ayer en el Hotel Velada para disfrutar de una buena comilona y de agradables conversaciones. Como no podía ser de otra forma, la jornada acabó con música y baile para aligerar el cuerpo. Una fiesta de convivencia, a la que asistieron las ediles del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, Silvia Fernández, Catalina Alarcón y Susana Fajardo.

