Mérida vuelve a honrar a los suyos en el Día de Todos los Santos

El cementerio de la capital extremeña ha registrado una actividad frenética en este Día de Todos los Santos. El buen tiempo casi primaveral con el cielo nublado ha acompañdo desde primera hora del sábado a numerosos emeritenses y visitantes, lo que les ha permitido limpiar y engalanar lápidas, tumbas y nichos, así como llevarles flores a sus seres queridos. El ir y venir de gente a las instalaciones del camposanto ha sido muy fluido, aunque a partir de las 12.00 de la mañana se ha notado una mayor afluencia de público. En Mérida, varios floristas han afirmado a este periódico que no paran desde hace unos cuantos días.

Policía Local

La entrada y salida de vehículos del recinto ha sido constante, así como la llegada de autobuses. Los agentes de la Policía Local se han encargado de regular el tráfico. "Hemos venido en bus, pero volveremos andando y así damos un paseo", ha dicho un matrimonio.

Menos jóvenes

Como cada 1 de noviembre, las calles del cementerio lucen unas lápidas impolutas para honrar la memoria de los que ya no están entre nosotros. Entre los visitantes, se aprecia una edad media de personas maduras y mayores, prueba de que los más jóvenes se van desentendiendo (por desgracia) de los difuntos, pero hay que destacar que han sido varios los que se han dejado ver y han ayudado a sus padres y abuelas con la balleta y los ramos. "Vengo todos los años. Solamente he faltado durante la pandemia del covid, aunque te acuerdes todos los días de los que faltan, yo sigo cumpliendo con la tradición", ha señalado con un suspiro y cierta tristeza una señora, a las puertas del camposanto.