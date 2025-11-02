Celia Lafuente, Sergio Román y la comparsa La J'otra, Turuta de Oro 2025 por hacer cada vez más grande al Carnaval de Mérida

Entre estos galardonados hay talento a raudales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida aprobó este pasado viernes la concesión de los premios Turuta de Oro 2025 a los carnavaleros Celia Lafuente y Sergio Román 'Yeyi', además de la colectiva a la comparsa 'La J'otra' que este año cumplen 25 años en el reconocido Carnaval Romano.

Celia Lafuente

La periodista Celia Lafuente es en la actualidad uno de las referentes en el Carnaval Romano por su calidad y prolijidad en la creación y fomento de agrupaciones en la ciudad, a lo que añade sus seis primeros premios conseguidos con la comparsa 'Las Iguales', que dirige y escribe. Además, se destaca que forma parte de los autores y autoras que han potenciado la cantera del carnaval emeritense garantizando su futuro, su feminismo y apego a la defensa de la ciudad.

Celia Lafuente. / Ayuntamiento de Mérida

Sergio Román

De Sergio Román se ha resaltado su papel fundamental para el desarrollo de agrupaciones históricas de la capital regional, tanto infantiles como adultas, donde formó parte como componente de la primera chirigota que representó el Carnaval Romano en el carnaval gaditano con 'Los que se jartan de hachís'. Durante este tiempo emprendió el proyecto de Carnaval en la Escuela consiguiendo sacar a la calle y luego a concurso durante varios años a la chirigota infantil 'Los Felixitos', vinculados desde inicio al colegio Félix Rodríguez de la Fuente, además de ser el director de dos agrupaciones de la cantera 'Taratachin' y 'Taratachero' que en la próxima edición pasarán a la modalidad de juveniles.

Sergio Román Pérez 'Yeyi'. / Ayuntamiento de Mérida

'La J'otra'

Por último, 'La J'otra' nació una noche de agosto del año 2002, de la mano de los reconocidos autores carnavaleros emeritenses Manuel González y Paco Báez y desde entonces se han convertido en parte fundamental de la celebración, ya sea en concurso o en la calle, ya que esta comparsa ha pasado por varios vericuetos, que, a pesar de ellos, la han mantenido como un grupo sólido y que continúa en nuestros días. Sus inicios provienen, en gran parte, de componentes de la chirigota infantil 'Las Novatas' y el objetivo de Manolo González y Paco Báez era crear en Mérida una agrupación femenina más seria musicalmente hablando, cumpliendo los cánones con la comparsa pura. En su extensa vida carnavalera, La J'otra ha vivido el carnaval ilegal durante varios años, pero siempre con presencia activa en la fiesta. Decenas de componentes han pasado por esta agrupación siendo, desde sus inicios hace 25 años, una cantera de carnavaleras que aman y participan activamente en el Carnaval. La gala de entrega de los premios se celebrará el 22 de noviembre en el Teatro María Luisa.