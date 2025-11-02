Calamonte ha recuperado este domingo una bonita costumbre que había quedado algo aparcada en los últimos años. La chaquetía, tradición popular que se celebraba con motivo del Día de Todos los Santos y en la que los niños pedían castañas y dulces típicos otoñales por las calles del pueblo, ha vuelto como una jornada de convivencia que rescata el sabor de lo nuestro y el espíritu de comunidad. De esta manera, la vieja tradición se ha medido de tú a tú con Halloween, gracias a la iniciativa del ayuntamiento calamonteño por mantener viva su llama y evitar que se pierda. Tras los buenos resultados cosechados, lo ha hecho para quedarse, tal y como ha señalado a este periódico la alcaldesa, Lola Enrique Jiménez.

Celebración por todo lo alto

“Unos 250 niños han llenado hoy las calles para celebrar por todo lo alto la chaquetía, con la colaboración de unas 40 empresas”, ha destacado la primera edil. El buen tiempo ha acompañado el transcurso de la cita, en una celebración que confirma que las buenas costumbres aún tienen mucho futuro en Calamonte. Búscate en el álbum de fotos:

La chaquetía regresa a Calamonte por la puerta grande y para quedarse. / Cedida a El Periódico Extremadura

