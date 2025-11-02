LGTBIQfobia en Mérida: pintan con spray de pintura negra un monumento en apoyo al colectivo

El concejal de Migraciones, José Ángel Calle Suárez, ha condenado en su cuenta de Facebook un acto de LGTBIQfobia en Mérida. Uno de los monumentos de respeto y apoyo al colectivo (ubicado en el parque de las Siete Sillas) ha aparecido hace unos días con unas pintadas con spray de pintura negra que tachan la palabra diversidad. Cabe destacar que no es la primera vez que sufren ataques vandálicos. Por ello, el edil emeritense ha asegurado que "en breve estará arreglado".

Pintadas en uno de los monumentos de apoyo al colectivo LGTBIQ. / El Periódico Extremadura

Osuna

Calle ha señalado en su publicación que el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, le dijo una vez que los daños ocasionados en estos monumentos "se repararán tantas veces como sean necesarios hasta que deje de existir el odio". Por último, el delegado ha resaltado que "Mérida es una ciudad amable, cariñosa con quien lo necesita, y que abre y ofrece oportunidades a quienes vienen a cumplir con los derechos y deberes que nos hacen iguales a todos".