Unos vándalos queman un contenedor de papel y revientan las ventanillas de varios vehículos en Mérida

Los vándalos actuaron en la noche de este pasado viernes en la barriada de El Prado de Mérida. Quemaron un contedor de papel y rompieron las ventanillas de varios automóviles que se encontraban aparcados en la vía pública, según ha podido saber El Periódico Extremadura. El presidente de la asociación de vecinos del barrio, Gonzalo Alesón, ha explicado que tiene claro que fue un "acto vándalico" y ha condenado los "lamentables hechos". Todo apunta que a que el fuego y la rotura de los cristales fueron obras de los mismos vándalos que se desplazaron por la calle Fermín Ramos y alrededores.

Ventanilla destrozada en una furgoneta aparcada en la barriada. / Cedida a El Periódico Extremadura

Rápida intervención de los vecinos

Los autores de los hechos predieron fuego al recipiente para cartones y las llamas quedaron muy cerca de dos coches estacionados al lado, que se salvaron por la rápida intervención de los vecinos. Los bomberos sofocaron el incendio. Con estas incidencias, los afectados han presentado las correspondientes denuncias ante la policía. Los agentes levantaron atestado de los hechos y ahora tratan de descubrir quiénes fueron los causantes de este acto vandálico.