De convento olvidado a referente científico: avanza la transformación de las Freylas en Mérida

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas continúa avanzando en la rehabilitación para transformar el convento de las Freylas (edificio del siglo XVI) en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta. Su fachada principal se encuentra desde hace unos días llena de vallas de obras. Cubrirán parte del espacio de la plaza de la Basílica de Santa Eulalia mientras se llevan a cabo los trabajos. Las labores comenzaron el 2 de abril.

Cambio mayúsculo

Y es que con este proyecto de reforma integral, una vez que finalice, el convento de las Freylas se convertirá en todo un referente de la investigación tanto a nivel nacional como internacional. Entre las obras de reparación interior y exterior del citado inmueble, así como la colocación del llamativo jardín vertical a pocos metros, destacan también las actuaciones realizadas en el pavimento de la plaza, que han supuesto un cambio mayúsculo en la imagen y en la funcionalidad del enclave emeritense.

4,8 millones de euros

Cabe recordar que el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, manifestó que el ayuntamiento de la capital extremeña cerró en 2019 la cesión gratuita del uso del inmueble, por un periodo de 75 años, al CSIC, a través de un convenio en el que también está el Ejecutivo autonómico. El consistorio emeritense, dueño del convento desde el año 2007, posibilitó la reforma y apertura del edificio, que desde hace lustros se encontraba, abandonado, vacío y sin contenido. Por su parte, el CSIC fue el organismo encargado de sacar a licitación las obras, que se adjudicaron a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil por un importe de 4,8 millones de euros. Las labores se extenderán alrededor de unos dos años y cuatro meses.