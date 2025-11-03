Mérida destina 52.000 euros para que ninguna familia pase hambre esta Navidad

Un gesto muy solidario de cara a unas fechas muy señaladas y especiales. El Ayuntamiento de Mérida destina 52.000 euros de fondos propios en ayudas a las asociaciones y entidades sociales que reparten a familias con bajos recursos alimentos y productos de primera necesidad en la Campaña de Navidad. Todas las entidades interesadas podrán presentar instancia en el registro del consistorio o a través de la sede electrónica desde este lunes hasta el 14 de noviembre.

Junta de Gobierno Local

Se trata de una medida aprobada por la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado viernes, y cuyo reparto "se realizará de manera equitativa entre las entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases para la concesión de estas ayudas", según ha explicado la edil de Servicios Sociales, Catalina Alarcón. De esta forma, "cada entidad recibirá una cuantía económica que dependerá del número de familias a las que suministren alimentos o productos de primera necesidad a lo largo del año". Por ello, están obligadas, previa a la concesión de la ayuda, a la presentación de una memoria donde indiquen las actividades que desarrollan en su entidad, así como el número de personas a las que atienden habitualmente.

Otras ayudas

La delegada de Servicios Sociales también ha resaltado que estas ayudas se suman a otras que actualmente están en vigor en la capital extremeña como son las ayudas de Mínimos Vitales, las ayudas de Contingencias, el Fondo de Garantía Social y las ayudas de emergencia social habitacional, entre otras, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida.