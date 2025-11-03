Nueva etapa para las artes escénicas
El Teatro María Luisa está de enhorabuena al entrar en la Red Platea y reforzar la oferta cultural de Mérida
El espacio acogerá montajes de primer nivel dentro del programa del Ministerio de Cultura
Una excelente noticia para Mérida. El Teatro María Luisa se ha incorporado a la Red Estatal Platea del Ministerio de Cultura, lo que permitirá disfrutar en este espacio de producciones de teatro, danza y circo contemporáneo procedentes de toda España. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), ha resuelto favorablemente la petición de adhesión del ayuntamiento al citado programa, según ha informado el consistorio.
Programación estable
Esto permitirá además ofrecer "una programación estable y de calidad durante todo el año, con la presencia de compañías de primer nivel y propuestas escénicas para todos los públicos de la capital extremeña", ha destacado el edil de Cultura, Antonio Vélez.
Gran escenario urbano
Con la incorporación, ha dicho el concejal, el Teatro María Luisa se consolida "como referente de la programación escénica y contemporánea en el suroeste peninsular". El espacio se convierte así "en el gran escenario urbano de la oferta cultural emergente", complementando durante todo el año la programación del reconocido Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
