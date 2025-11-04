Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mérida acumula 11 accidentes en siete días, dos por conducción bajo los efectos del alcohol

El parte policial recoge los incidentes de la última semana en las calles de la ciudad

Dos coches de la Policía Local de Mérida.

Alberto Manzano Cortés

Europa Press

Mérida

La Policía Local de Mérida ha realizado en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre un total de 11 diligencias en materia de seguridad vial, de las cuales ocho han estado relacionadas con daños materiales y dos con lesiones leves. Entre los incidentes más destacados se encuentran colisiones entre turismos por no respetar la preferencia de paso en la avenida Reina Sofía, la glorieta Octavio Augusto, avenida Casa Herrera y calle Villamesías, además de un atropello leve a un peatón en avenida del Peral, en un paso de peatones. Asimismo, se han instruido dos atestados por conducción bajo los efectos del alcohol, uno de ellos tras una colisión contra un bolardo en calle Puente, y otro en la céntrica calle Almendralejo, ambos con daños materiales y juicio rápido en uno de los casos, según ha informado hoy el ayuntamiento emeritense.

Un agente de la Policía Local de la capital extremeña.

17 pruebas de alcoholemia

En el ámbito de la seguridad preventiva, los agentes municipales han hecho 17 pruebas de alcoholemia en la capital regional, con una positiva por debajo de 0,50 mg/l, que ha derivado en la correspondiente denuncia administrativa. El informe fue remitido por la Unidad de Atestados e Investigación de Siniestros Viales al concejal de Seguridad.

