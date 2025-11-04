Obras en el centro
Aviso a conductores: mañana se corta un carril en una de las avenidas más transitadas de Mérida
Se cerrará de 15.30 a 18.30 horas
Un carril de la transistada avenida de Extremadura (dirección calle Almendralejo), en el centro de Mérida, permanecerá cortado de 15.30 a 18.30 horas por las obras que se van a realizar en la plaza de la Basílica de la Mártir.
Itenerarios alternativos
Se permitirá el paso de los vehículos por la zona, de forma alterna, pero ante la posibilidad de retenciones en la zona se recomienda utilizar itinerarios alternativos, según ha informado este martes el ayuntamiento.
- El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
- Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
- Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 invitados
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- Lo del Brentford con el Mérida
- Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
- El triste final de una paloma en el puente Lusitania de Mérida
- El medio centenar de calles de Mérida que serán asfaltadas antes de final de año