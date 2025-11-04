La Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida revela a sus ganadores y vuelve con más sabor que nunca

Si no sabes que hacer de cara a los próximos fines de semana, la capital extremeña te ofrece un plan muy irresistible. El Ayuntamiento de Mérida organiza la Ruta de la Tapa Gourmet del 6 al 30 de noviembre, con el objetivo de impulsar el turismo, la actividad comercial y la gastronomía local, además de dar a conocer la calidad de la cocina local. El concejal de Turismo, Felipe González, ha explicado este martes en rueda de prensa, que se trata de una actividad que "pone en valor la gastronomía emeritense y fomenta el consumo tanto de vecinos como de visitantes". Por ello, desde el consistorio se pretende contar con la implicación del sector para "promocionar de manera conjunta los productos, la calidad y los locales, una ciudad que ofrece lo mejor de su cocina durante todo el año", ha señalado.

Negocios participantes

En esta ocasión participarán 14 establecimientos que ofrecerán una Tapa de la Ruta por 5 euros y una Tapa Gourmet por 7 euros. Entre ellos, se encuentra el restaurante Ayre, La Faena, De Tripas Corazón, Naturacho Gastro Tapas, La Casona Museo, La extremeña, La Casona Plaza, Gastrobar Mirador del Guadiana, Vía de la Tapa, Capriccio Italiano-Senso-Único, The Kraft Bar, Restaurante 7 Sillas, Vaova Gastro y Cachicho Casa Benito. Además, los clientes que participen en esta nueva edición podrán "optar a más de 50 premios completando su pasaporte con tres sellos de distintos establecimientos" que visiten y deberán, según ha dicho González, depositarlo en una urna ubicada en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa antes del 2 de diciembre a las 14.00 horas. Cabe destacar que los premios que se otorgarán son gracias a la contribución de los negocios participantes en la Ruta 2024 y se incluyen una estancia para dos personas, experiencias gastronómicas en la región, recorridos guiados por Mérida Secreta y Astro Turismo Extremadura, lotes de vino y productos ibéricos, catas y visitas a bodegas, cenas y comidas en restaurantes, e incluso el peso en cerveza del ganador/a.

Numerosas colaboraciones

El delegado ha destacado la colaboración de numerosas entidades del sector turístico y hostelero de la región como Hospederías de Extremadura, Estrella de Galicia, D.O. Ribera del Guadiana, Parador Nacional de Turismo de Mérida... Asimismo, Estrella Galicia ofrecerá una promoción especial de la nueva marca LUPIA con azafatas en los establecimientos los viernes y sábados durante la Ruta de la Tapa. A este respecto, González ha agradecido la "altísima participación y la gran calidad de las tapas, elaboradas con productos de la tierra".

Votación del público

"También consideramos el esfuerzo y dedicación que implica crear estas pequeñas y exquisitas miniaturas, que sin duda harán disfrutar a todas las personas que se animen a participar", ha valorado el delegado. El edil ha recordado que la votación del público para elegir las mejores tapas se realizará a través de un código QR, con el fin de hacer la participación de los clientes "más activa e interesante". Durante los 24 días de la Ruta de la Tapa, González ha indicado que las personas "podrán votar por sus tapas favoritas, y los resultados se darán a conocer en una nota de prensa al finalizar este mes de noviembre".

Tapas ganadoras

El pasado 21 de octubre se celebró en la Escuela de Hostelería el concurso "Mejor Tapa Gourmet 2025". Así, el concejal ha anunciado como ganadora la tapa del Restaurante 7 Sillas, "Canelón Crujiente de Rabo de Toro". En segunda posición quedó la creación del restaurante De Tripas Corazón, "Orejillas de Cochinillo Fritas sobre Foie Templado y Mermeladas". En tercer lugar, Cachicho Casa Benito con "De pie en el monte y brisa de mar. Manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura", en cuarto lugar, The Kraft Bar con "Memento Vivere" y en quinto lugar el Restaurante Capriccio Italiano-Senso Unico con "En la pompa". El cocinero Rafael Albor, del Restaurante 7 Sillas y creador de la mejor tapa Gourmet, ha sido reconocido con una experiencia gastroturística para dos personas en una de las bellas Hospederías de Extremadura.

Restaurante Las 7 Sillas. / Ayuntamiento de Mérida

De tripas corazón. / Ayuntamiento de Mérida

Cachicho Casa Benito. / Ayuntamiento de Mérida

The KRAFT Bar Mérida. / Ayuntamiento de Mérida