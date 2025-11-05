Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la avenida Felipe Corchero

Herida la conductora de un patinete eléctrico al chocar con una furgoneta en Mérida

La víctima, de 49 años, fue trasladada al hospital emeritense con policontusiones

Una ambulancia saliendo del Hospital de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una mujer de 49 años resultó ayer herida con policontusiones en la colisión entre una furgoneta y un patinete eléctrico en la avenida Felipe Corchero de Mérida. El accidente se registró a las 19.00 de la tarde de este pasado martes y la accidentada era la ocupante del patinete, según los datos aportados por el 112 de Extremadura. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad medicalizada, que trasladó a la mujer herida hasta el hospital, y agentes de la Policía Local.

