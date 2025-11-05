Herida la conductora de un patinete eléctrico al chocar con una furgoneta en Mérida

Una mujer de 49 años resultó ayer herida con policontusiones en la colisión entre una furgoneta y un patinete eléctrico en la avenida Felipe Corchero de Mérida. El accidente se registró a las 19.00 de la tarde de este pasado martes y la accidentada era la ocupante del patinete, según los datos aportados por el 112 de Extremadura. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad medicalizada, que trasladó a la mujer herida hasta el hospital, y agentes de la Policía Local.