En el parque de las Siete Sillas
Mérida borra las pintadas de odio y reafirma su apoyo al colectivo LGTBIQ
Operarios municipales limpian el spray negro
Los operarios municipales ya han limpiado el monumento de respeto y apoyo al colectivo LGTBIQ, que hace unos días apreció con unas pintadas, que alguien realizó con un spray negro y que tachaban la palabra diversa. "Desde el Ayuntamiento de Mérida se ha ordenado eliminarla. El vandalismo y la intolerancia no tienen cabida en la capital extremeña", ha asegurado a este periódico el concejal de Migraciones, José Ángel Calle. El lugar donde se podía ver esta pintada era el parque de las Siete Sillas. El acto vandálico fue difundido por el propio concejal a través de sus redes sociales.
Osuna
Calle manifestó en su publicación que el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, le dijo una vez que los daños ocasionados en estos monumentos "se repararán tantas veces como sean necesarios hasta que deje de existir el odio". Por último, el delegado coménto que "Mérida es una ciudad amable, cariñosa con quien lo necesita, y que abre y ofrece oportunidades a quienes vienen a cumplir con los derechos y deberes que nos hacen iguales a todos".
