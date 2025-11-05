Junta de Extremadura
Satisfacción vecinal en Mérida por las obras de rehabilitación energética en 140 viviendas públicas
Los trabajos encaran su recta final y estarán listos para el próximo mes de diciembre
Muy satisfechos quedarán los vecinos tras ver finalizar el próximo mes de diciembre, las obras de rehabilitación energética de 140 viviendas de promoción pública ubicadas en la avenida de Portugal y la avenida Luis Álvarez Lencero de Mérida. Los trabajos, financiados en un 85 por ciento con fondos europeos Feder, han sido visitados este miércoles por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo; y por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua. Se trata de un conjunto residencial compuesto por un grupo de bloques de viviendas de diferentes tipologías, distribuidos en 19 portales en torno a un patio central, según ha informado la Junta. En las fachadas exteriores se ha procedido a la instalación del sistema SATE (sistema de aislamiento térmico a través del exterior) y en todo el recinto se han mejorado las instalaciones existentes de climatización, sustituyendo los equipos obsoletos.
Cambio de fachada
Además se han cambiado las carpinterías exteriores por unas de PVC y vidrios de doble cámara con gas argón, y se han incorporado marcos metálicos fijados a la fachada que sirven tanto como parasoles como elementos de protección solar, como herramientas para alojar las unidades exteriores de climatización y los tendederos. Esta actuación supone un cambio en la percepción exterior del edificio y su imagen urbana en la capital extremeña, redefiniendo cada fachada en función de su orientación e instalaciones existentes y usos habitacionales, "dotadas además con materiales duraderos, fiables y de muy buena calidad", ha explicado el Ejecutivo autonómico. El proyecto y dirección de obras ha sido realizado por la empresa Dunar, mientras que la ejecución de las mismas corre a cargo del Grupo Empresarial Magenta.
