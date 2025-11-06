Dos meses de ejecución
En marcha la reforma de la fachada del Ayuntamiento de Mérida: una inversión de 80.000 euros renovará su imagen
La remodelación evitará problemas de filtraciones y humedades, así como la recuperación de elementos, canalización de cableado y sustitución de las bajantes de recogida de agua de lluvia en la pared
Europa Press
La empresa Al Senera Obras y Servicios SLU, adjudicataria del contrato de reforma y mejora de la fachada principal del Ayuntamiento de Mérida inició ayer los trabajos contemplados en el pliego de condiciones. El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del contrato, tiene un presupuesto de adjudicación de 79.860 euros IVA incluido procedentes del remanente positivo de tesorería. Incluye el refuerzo y pequeña ampliación del vuelo del balcón del salón de plenos de la fachada principal, puesto que éste se encuentra en un estado "un poco inestable y es muy reducido". También se incluye una revisión total de la cubierta del edificio, según ha informado el consistorio de la capital extremeña.
Problemas de filtraciones
Igualmente, se actuará en la remodelación de toda la fachada para evitar problemas de filtraciones y humedades, así como la recuperación de elementos de la misma, canalización de cableado y sustitución de las bajantes de recogida de lluvia. Además se sustituirán las carpinterías de los balcones existentes en la fachada el edificio de la Casa Oliart, actualmente de madera con cristales simples, por unidades de pvc en color marrón. Los trabajos finalizarán con el pintado de ambas.
- Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 invitados
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- El triste final de una paloma en el puente Lusitania de Mérida
- De convento olvidado a referente científico: avanza la transformación de las Freylas en Mérida
- La chaquetía regresa a Calamonte por la puerta grande y para quedarse
- Aviso a conductores: mañana se corta un carril en una de las avenidas más transitadas de Mérida
- El arte de enseñar a pilotar aviones desde Mérida
- Pesar por la muerte de Rosa Osuna, madre del alcalde de Mérida