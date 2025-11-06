En marcha la reforma de la fachada del Ayuntamiento de Mérida: una inversión de 80.000 euros renovará su imagen

La empresa Al Senera Obras y Servicios SLU, adjudicataria del contrato de reforma y mejora de la fachada principal del Ayuntamiento de Mérida inició ayer los trabajos contemplados en el pliego de condiciones. El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del contrato, tiene un presupuesto de adjudicación de 79.860 euros IVA incluido procedentes del remanente positivo de tesorería. Incluye el refuerzo y pequeña ampliación del vuelo del balcón del salón de plenos de la fachada principal, puesto que éste se encuentra en un estado "un poco inestable y es muy reducido". También se incluye una revisión total de la cubierta del edificio, según ha informado el consistorio de la capital extremeña.

Problemas de filtraciones

Igualmente, se actuará en la remodelación de toda la fachada para evitar problemas de filtraciones y humedades, así como la recuperación de elementos de la misma, canalización de cableado y sustitución de las bajantes de recogida de lluvia. Además se sustituirán las carpinterías de los balcones existentes en la fachada el edificio de la Casa Oliart, actualmente de madera con cristales simples, por unidades de pvc en color marrón. Los trabajos finalizarán con el pintado de ambas.