Mérida se adelanta a Vigo y enciende antes que nunca sus luces de Navidad

El alumbrado navideño cada año llega antes a Mérida, adelantándose incluso a ciudades tan mediáticas como Vigo. Desde principios de noviembre, negocios como Leroy Merlin (especializado en bricolaje, decoración, jardín y construcción), ubicado en el parque empresarial La Heredad, ya lucen a la entrada de sus intalaciones un gran árbol de Navidad, guirnaldas en la fachada y un portal de Belén luminoso que anuncia la inminente llegada de la época más mágica del año. ¿Y qué implica esto? Pues que a estas alturas son muchos los que han catado algún turrón, polvorón o han comprado adornos para decorar sus casas. Aunque, la verdad sea dicha, ver un árbol encendido por estas fechas todavía resulta una imagen extraña para los emeritenses.

Las luces de Navidad llegan primero a Mérida. / Alberto Manzano

Encendido oficial

Cabe destacar que la capital extremeña volverá a resplandecer más que nunca con su alumbrado. Falta más de un mes y pico para la Navidad 2025-2026, pero ya se sabe el día que se producirá el encendido oficial de las luces en la ciudad. El 28 de noviembre (Black Friday) se iluminarán los adornos en los diferentes escenarios y algunos de los elementos decorativos se encuentran instalados y otros se colocarán en los próximos días, tal y como informó este diario hace unas semanas.