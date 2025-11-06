La Zarza busca apoyo de las Administraciones para reparar los daños del fuerte temporal

El alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, ha asegurado a El Periódico Extremadura que van a pedir ayuda a las Administraciones por los daños ocasionados por el temporal durante el día de ayer en el pueblo. Una vez que se conozca la evaluación económica de los desperfectos en los tejados de las viviendas, cristales rotos, vehículos estacionados, mobiliario público, sótanos inundados, muros de solares..., el ayuntamiento solicitará amparo a la Junta y al Gobierno central, dentro de las partidas habilitadas por estas instituciones para reparar los efectos provocados por el aire y lluvias.

Una de las imágenes que dejaba el temporal en La Zarza. / Cedida a El Periódico Extremadura

Solidaridad vecinal

Mientras tanto, ya se han iniciado los primeros trabajos para retirar los materiales destrozados. Cuando se trata de solidaridad, los vecinos zarceños andan sobrados y buena prueba de ello se pudo observar con la implicación que tuvieron ante momentos muy difíciles. El regidor mantendrá este jueves una reunión con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Cabe destacar que "el tornado", como lo calificó Farrona, coincidió con el episodio de lluvias y viento que registró buena parte de Extremadura, en la que hubo alerta naranja por fuertes precipitaciones. Este fenómeno meteorológico atravesó la población entre las 14:30 y las 15:00 horas sin provocar daños personales.