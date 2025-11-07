El primer premio de la Lotería Nacional deja 240.000 euros en Mérida

La suerte visita la ciudad de Mérida. El despacho receptor ubicado en la Plaza de España, 9, conocida como 'La diosa de la fortuna' ha vendido ocho décimos del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado en el día de ayer. Así, el afortunado recibirá un total de 240.000 euros, que se corresponde con el número 87.410 (dotado con 300.000 euros a la serie), según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Cabe destacar, además, que este primer premio se distribuyó también en distintas administraciones y despachos receptores de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Motril (Granada) y Felanitx (Islas Baleares).

Segundo premio

Por otro lado, el segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, ha recaído en el 07.585 y ha estado muy repartido. Dos décimos se han vendido en la Plaza de la Libertad, 5, de Caminomorisco (Cáceres).