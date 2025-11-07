La seguridad en la construcción, una prioridad urgente: claves para prevenir tras el accidente laboral en Mérida

Un trabajador de 53 años resultó herido este jueves con un trauma craneal y renal tras sufrir una caída desde un andamio a una altura de dos metros este jueves en Mérida, según ha informado el Centro de Emergencias 112 Extremadura.

El accidente se produjo en torno a las 12:30 horas, momento en que los servicios de emergencia recibieron el aviso. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), cuyos sanitarios prestaron una primera asistencia al trabajador antes de trasladarlo al Hospital de Mérida, donde permanece ingresado.

Este nuevo siniestro vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la seguridad en el sector de la construcción, uno de los ámbitos laborales con mayor índice de siniestralidad en España. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), las caídas en altura son responsables de más del 25 % de los accidentes graves o mortales registrados cada año.

Las causas más habituales suelen ser la falta de medidas preventivas, la incorrecta instalación de andamios, o el uso inadecuado de equipos de protección individual (EPI). Los sindicatos y asociaciones del sector reclaman una mayor inversión en formación, supervisión y mantenimiento de equipos, así como el refuerzo de las inspecciones de trabajo.

Los expertos recuerdan que, en caso de accidente, las empresas están obligadas a activar de inmediato los protocolos de emergencia y atención médica, garantizando la asistencia sanitaria en el propio lugar o mediante traslado urgente, como ocurrió en este caso. En lesiones como las craneales o renales, los tratamientos suelen requerir hospitalización y rehabilitación prolongada, lo que puede afectar de forma significativa a la vida laboral y personal del afectado.

En España, los trabajadores lesionados por accidentes laborales tienen derecho a asistencia médica, baja retribuida, indemnización e incluso readaptación profesional, según la gravedad del caso. Sin embargo, los sindicatos advierten que la mejor medida sigue siendo la prevención: reforzar la cultura de la seguridad en todos los niveles del proceso constructivo.

Desde el 112 Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud se insiste en la importancia de notificar todos los accidentes y de mantener una coordinación efectiva entre las empresas, las mutuas y las administraciones para reducir las cifras de siniestralidad.

Porque detrás de cada accidente hay una vida, una familia y un futuro.

Y en la construcción, como recuerdan los expertos, la seguridad no es un trámite: es una obligación moral y legal.

