Un programa busca sacar el estrés de las aulas de Secundaria en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Sanidad, ha puesto en marcha un proyecto de prevención y manejo del estrés para alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que se desarrollará hasta en 18 aulas y que alcanzará a más de 400 estudiantes de los centros educativos de la ciudad.

Se trata de una iniciativa incluida en el programa municipal Menores Saludables II, financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, según recoge el consistorio en un comunicado de prensa.

Como ha explicado el edil de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, el programa constará de ocho sesiones semanales de 50 minutos de duración, que se impartirán en el marco de las tutorías u otros espacios educativos que los centros consideren adecuados.

Abordaje progresivo y profundo

Su diseño estructurado en ocho módulos consecutivos permite "un abordaje progresivo, profundo y completo de la gestión del estrés y la ansiedad, combinando la adquisición de conocimientos con la práctica de técnicas aplicables en la vida cotidiana del alumnado". La metodología será activa, participativa y adaptada al desarrollo adolescente, favoreciendo la implicación personal y el aprendizaje significativo.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento "reafirma su compromiso con la promoción de la salud emocional y el bienestar adolescente", convencido de que prevenir y aprender a gestionar el estrés y la ansiedad contribuye "a mejorar la convivencia en el aula, la salud emocional y las competencias personales del alumnado", ha resaltado.

La actuación se encuentra actualmente en proceso de licitación, con la previsión de que el servicio quede adjudicado en diciembre de 2025, lo que posibilitaría que comience a ejecutarse en enero de 2026.