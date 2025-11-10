El próximo 13 de noviembre
Mérida se convierte en el epicentro de la ciberseguridad nacional con un congreso sobre fraude digital
La jornada reunirá algunas de las figuras más reconocidas en la lucha contra la ciberdelincuencia, en la que abordarán los desafíos de máxima actualidad que plantea el cibercrimen
Mérida se convertirá el próximo jueves 13 de noviembre en el epicentro de la ciberseguridad nacional con la celebración del congreso 'Ciberlegal SummitEX. Fraude online y pruebas digitales'. El evento, organizado conjuntamente por la Cátedra de Ciberseguridad de INCIBE (gestionada por el Centro Universitario de Mérida - CUME), el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz (ICABA) y la Asociación empresarial IMPULSO, está posicionado como una cita "clave para el sector legal y empresarial ante el incremento de los delitos tecnológicos", según ha señalado la asociación IMPULSO en nota de prensa.
El Palacio de Congresos de Mérida será el escenario de esta cumbre que abordará los desafíos de máxima actualidad que plantea el cibercrimen, incluyendo el ransomware, el phishing sofisticado y los fraudes emergentes impulsados por inteligencia artificial.
Herramientas teóricas y prácticas
El objetivo principal es dotar a los profesionales de herramientas teóricas y prácticas para la detección, análisis y, crucialmente, la judicialización del fraude digital, con un enfoque directo en la compleja gestión de la evidencia digital en los procesos legales.
"En un entorno donde el fraude digital amenaza la estabilidad de nuestras empresas, este congreso es una cita ineludible. Traer a Mérida a los mayores expertos nacionales para formar a nuestros profesionales no es solo una oportunidad única, es una necesidad estratégica para la ciberresiliencia del tejido empresarial y legal", ha destacado el presidente de la Asociación Empresarial IMPULSO, Víctor M. León Carrascal.
Figuras más reconocidas
Asimismo, la jornada reunirá a algunas de las figuras más reconocidas del panorama nacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Entre los expertos confirmados destacan Borja Morillo-Velarde Martínez, Fiscal de la provincia de Sevilla especializado en criminalidad informática; miembros del Equipo EVO (Extremismo Violento y Odio) de la Brigada Provincial de Información de Madrid; ponentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), como el analista de inteligencia D. Carlos Seisdedos, así como representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), como D. Miguel Hermosa Espeso, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital.
