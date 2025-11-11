Decenas de personas protestan por las trabajadoras de limpieza del Hospital de Mérida: "Hay que parar el abuso laboral"

Decenas de personas han protestado este martes frente al Hospital de Mérida por las condiciones de las trabajadoras de limpieza. Al grito de "Hay que parar el abuso laboral" o "No más mentiras" y con pancartas en la que se podía leer "No a los recortes, sí al empleo", los asistentes, convocados por el sindicato CCOO Extremadura, han reclamado una reducción de jornada y más contrataciones de personal para el Hospital de la capital extremeña y el Tierra de Barros de Almendralejo.

Según ha explicado el secretario de Organización y Finanzas de Hábitat Comisiones Obreras Extremadura, Félix García Ledo, desde 2022 vienen reclamado una reducción de jornada laboral para estas trabajadoras de limpieza, donde hay "mucho menos personal del que debería haber". "Nos hemos dirigido tanto a la dirección del hospital como a la dirección del Servicio Extremeño de Salud desde 2022 y a fecha de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de ninguno de los dos centros", ha asegurado. Además, ha añadido, tras convocar esta concentración se han reunido con ellos "para intentar disolver la concentración, pero en ningún momento arreglar el problema de personal" que existe.

"Van corriendo y a pesar de ello es imposible hacer el trabajo"

En ese sentido, García Ledo ha señalado que el Hospital de Mérida cuenta con unas 40 trabajadoras de limpieza y el de Almendralejo, con 16, que sufren "estrés laboral, mucha acumulación de trabajo, donde no se llega", lo que provoca que no haya "una limpieza eficaz", ha subrayado. "No tenemos la limpieza que debería de haber en un hospital porque no hay personal suficiente para poderlo hacer", ha señalado el representante de CCOO, quien ha lamentado "ellas van todo el día corriendo" y a pesar de ello "es imposible hacer el trabajo que tienen que realizar".

"Lo que necesitamos es que se contrate personal y que se realicen las jornadas que vienen reales en el pliego de licitación de este servicio, que son 1.861, y no se llega a esa jornada porque no hay personal suficiente", ha concluido.

"Que no sea transitoria"

Por su parte, la representante de CCOO, Natalia Inés Villalba, ha aseverado que "en el Hospital de Mérida falta personal, faltan refuerzos", por lo que las trabajadoras de limpieza tienen un "exceso de trabajo". Así, ha reclamado que vienen desde 2022 peleando por esto, "para que se nos atienda y nada, hasta ahora que hemos hecho la concentración y ahora sí, nos han escuchado y han contratado a seis personas", al tiempo que ha pedido que esta contratación "no sea transitoria" debido a las protestas. "Nosotros pedimos eso, refuerzo y no saturación al trabajador, y que no se mire para un costado", ha exigido.

Finalmente, el sindicado CCOO ha asegurado que tiene prevista otras nuevas concentraciones este miércoles y viernes, 12 y 14 de noviembre.