Un instituto de Mérida desarrolla una aplicación IA para alumnos con trastorno del lenguaje

Estudiantes del curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data y del grado superior de Desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma del IES Albarregas de Mérida han desarrollado una aplicación con inteligencia artificial para ayudar al alumnado con trastorno del lenguaje a expresarse. Se trata del Proyecto Lara, un Proyecto Formativo de Investigación e Innovación Aplicada en FP (PIIAFP) en el que participa el IES Albarregas y otros cuatro centros de distintos puntos de España, según ha indicado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, acompañada por el director general de Formación Profesional, Inclusión e Innovación Educativa, Pedro A. Pérez, ha conocido este proyecto a través de las explicaciones del docente coordinador en Extremadura, Javier Chaparro.

Dos aplicaciones

Este profesor, junto con el alumnado del centro, está desarrollando dos aplicaciones, la primera de las cuales se basa en la captura de datos para recopilar las voces de las personas que tienen dificultades en el habla. La segunda utiliza el modelo de IA entrenado con las voces anteriores y que dará como resultado la aplicación Lara que generará el audio corregido. "Desarrollamos una aplicación que captura la voz, transforma el habla y facilita la comunicación a las personas que lo necesitan". Para su desarrollo, están colaborando con asociaciones y entidades como Plena Inclusión, Aspace, FEDAPAS, Casa Verde o el SEPAD.

Proyecto educativo y de inclusión

La consejera ha felicitado al equipo docente por este proyecto "de gran relevancia tanto social como educativa". "Este es un proyecto de integración de todo el alumnado. Es un proyecto de inclusión, es un proyecto educativo con el que se quiere eliminar una de las barreras importantes que se encuentran no solamente los alumnos y las alumnas extremeñas, sino muchas personas de la sociedad" ha manifestado.