El futuro Museo de la Historia de Mérida ya se levanta sobre el Mercado Calatrava

Las obras que recuperarán el antiguo Mercado de Calatrava para transformarlo en el Museo de la Historia y Arqueología de Mérida han comenzado hace unos días, después de más de siete años y medio de su cierre, la vida vuelve a este histórico y céntirco edificio. Las máquinas y los albañiles trabajan en el inmueble que veremos rehabilitado dentro de 12 meses. La empresa Ferrovial Construcción S.A., que es el organismo que ejecuta la mejora del inmueble, pasó del papel al plano y, de ahí, a la remodelación de las mencionadas instalaciones, en la que se ha invertido un total de 3.585.104 euros por parte de los fondos europeos 'Next Generation', a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.

Conservará sus señas de identidad

La edificación conservará sus señas de identidad orginales (fachada y otros elementos). "Supondrá un tractor de la economía emeritense, al tratarse de un museo que será un referente, tanto para los turistas como para los vecinos", explicó el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna. El espacio cultural plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán en la evolución urbanística de Emerita Augusta y los eventos históricos que la motivaron. El centro del edificio, concebido como una gran plaza pública cubierta, será uno de los focos polivalentes del lugar pues, en ausencia de eventos o actividades, acogerá una interesante muestra de personajes reales y legendarios.

Las obras para transformar el histórico inmueble toman impulso. / Alberto Manzano

Piezas "singulares"

"Este gran espacio público, completamente versátil en cuanto a su montaje museográfico se refiere, podrá quedar diáfano de cara a la celebración de eventos culturales, de carácter público o privado", dijo Osuna. De esta gran plaza interior se accederá a otra sala que abordará el municipio como capital en distintas épocas históricas, relacionando la historia de la localidad con los grandes acontecimientos que motivaron su condición predilecta. En esta sala se disfrutará de piezas "singulares y extraordinarias" como los conjuntos de oro que vinculan a Mérida con la capitalidad durante la época sueva.

Las obras para transformar el histórico inmueble toman impulso. / Alberto Manzano

Continuas excavaciones

Se tendrá acceso también desde este nivel a la sala de exposiciones temporales, sala 3, de nuevo un espacio polivalente pensado para acoger muestras de diferente índole. Por su parte, las salas 4 y 5 se dedicarán al yacimiento emeritense y el proceso arqueológico. Asimismo, las salas de la planta segunda acogerán las áreas de trabajo, pero también un amplio gabinete didáctico, donde grandes y pequeños puedan disfrutar de actividades lúdicas, en días de diario a través de los centros escolares o los fines de semana. El museo incluirá además una terraza, concebida como un espacio versátil, y su sótano albergará el almacén donde alojar las piezas en tránsito, pues "el objetivo del museo es renovar con carácter periódico su colección, gracias a las posibilidades que ofrecen las continuas excavaciones", comentó el primer edil.