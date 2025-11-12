125 aniversario de la cofradía
El mal tiempo trunca el certamen de bandas del Calvario en Mérida y lo retrasa a marzo
La previsión de lluvia y viento obliga a cambiar la fecha del evento musical en el Teatro Romano
La Hermandad del Calvario ha decidido suspender el esperado certamen de bandas de Semana Santa previsto para el próximo sábado, 15 de noviembre, en el Teatro Romano de Mérida. La cofradía emeritense ha explicado en sus redes sociales que debido al mal tiempo (cargado de lluvia y viento) de cara al fin de semana, se ha frustrado una de sus actividades principales para festejar sus 125 vueltas al sol. De este modo, los amantes de la música cofrade tendrán que esperar, solo unos meses, pues los hermanos han determinado aplazar el evento hasta el 14 de marzo del 2026.
Formaciones
Estas son las formaciones que participarán en la actividad: la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de la capit, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros y la Agrupación Musical La Oliva de Mérida. El cartel lo cerrará la prestigiosa Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, cuya presencia aporta un destacado sello de calidad y renombre a la cita.
- Aviso a conductores: mañana se corta un carril en una de las avenidas más transitadas de Mérida
- Mérida lanza una iniciativa para construir una ciudad más inclusiva, diversa y cohesionada
- El primer premio de la Lotería Nacional deja 240.000 euros en Mérida
- Satisfacción vecinal en Mérida por las obras de rehabilitación energética en 140 viviendas públicas
- Andy, sobre su pelea con Lucas tras su concierto en Extremadura: 'Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo y hubo objetos voladores
- El arte de enseñar a pilotar aviones desde Mérida
- Semblanza de la Papelera Santa Eulalia de Mérida
- Mérida se adelanta a Vigo y enciende antes que nunca sus luces de Navidad