El mal tiempo trunca el certamen de bandas del Calvario en Mérida y lo retrasa a marzo

La Hermandad del Calvario ha decidido suspender el esperado certamen de bandas de Semana Santa previsto para el próximo sábado, 15 de noviembre, en el Teatro Romano de Mérida. La cofradía emeritense ha explicado en sus redes sociales que debido al mal tiempo (cargado de lluvia y viento) de cara al fin de semana, se ha frustrado una de sus actividades principales para festejar sus 125 vueltas al sol. De este modo, los amantes de la música cofrade tendrán que esperar, solo unos meses, pues los hermanos han determinado aplazar el evento hasta el 14 de marzo del 2026.

Formaciones

Estas son las formaciones que participarán en la actividad: la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de la capit, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros y la Agrupación Musical La Oliva de Mérida. El cartel lo cerrará la prestigiosa Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, cuya presencia aporta un destacado sello de calidad y renombre a la cita.