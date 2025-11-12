Avalancha de películas en Mérida: el Festival de Cine Inédito proyectará ocho títulos en sus nueve días de duración

Se trata de un evento cultural muy consolidado en el calendario y que cada vez tiene un enfoque más diverso y muduro. Un total de ocho películas componen la sección oficial de la XX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida que se celebrará del 20 al 28 de noviembre y que premiará, entre otros, al cineasta Nacho Vigalondo. En rueda de prensa, el director del festival, Ángel Briz Hernández, ha asegurado que estos veinte años de vida son "la prueba de que el evento ha alcanzado madurez, prestigio y relevancia" a su parecer, un logro que "merece ser festejado como un verdadero legado cultural", razón por la que se celebrarán actividades paralelas a lo largo del mes. Junto a él han asistido el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y el teniente del alcalde y portavoz del Gobierno local, Julio César Fuster, entre otros.

El director de la Filmoteca ha resaltado el "aliciente" que significa poder disfrutar de las películas en sala antes que nadie, ante lo que ha destacado la importancia de que "se exhiban en pantalla grande producciones extremeñas". En relación a este asunto, Fuster ha insistido en que ya "no hace falta irse fuera de la capital regional para ver cine de calidad, gracias a la maravillosa propuesta de este festival".

Programación

Las películas elegidas para la programación, que se podrán ver en los cines Victoria, son: Little Amelie (El Corto de Rubén también se proyectará junto a esta película), Resurrection, Historias del Buen Valle, Turno de Guardia, La Grazia, Rebuilding, Un Poeta y Tres Adioses, además de la proyectada el día de la clausura, que aún es sorpresa. El certamen entregará dos premios, el del público y el del jurado joven, que integran siete estudiantes de ESO y Bachillerato de la ciudad, y que se darán a conocer en la gala de clausura el 29 de noviembre en el céntrico teatro María Luisa. De igual manera, el director de cine y actor, Nacho Vigalondo, recibirá el premio Miradas en la inauguración oficial el día 20, junto a dos colaboradores del evento cinematográfico, Gloria Fernández y Enrique Garcelán.