Mérida cierra la Ciudad de la Infancia y pistas deportivas al aire libre por fuertes rachas de viento

El ayuntamiento emeritense pide precaución a vecinos y visitantes a lo largo de este jueves

La capital extremña en alerta por fuertes vientos.

La capital extremña en alerta por fuertes vientos. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha informado a sus vecinos y turistas del cierre de todas las instalaciones deportivas municipales exteriores tras la activación por parte de la AEMET de una alerta por fuertes rachas de viento a lo largo de este jueves. Por esta razón, el consistorio ha manifestado que también permanecerá cerrada la Ciudad de la Infancia.

Servicios de Emergencia

Además se pide precaución a residentes o visitantes, así como no circular ni pasear por zonas arboladas y asegurar los objetos que se encuentren en patios o balcones con el fin de extremar la seguridad hasta que se desactive la alerta meteorológica. Los Servicios de Emergencia de la capital extremeña (bomberos, policías, sanitarios, protección cicvil...) tienen a su personal preparado para intervenir rápidamente si el temporal que se ha anunciado para hoy lo hace necesario.

