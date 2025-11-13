Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios de Emergencia

Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio

El puesto de prensa se ha desplazado unos metros para mejorar la accesibilidad del espacio

El mítico quiosco de la plaza de España cambia de ubicación.

El mítico quiosco de la plaza de España cambia de ubicación. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El mítico quiosco de la plaza de España ha cambiado de ubicación. Y es que este puesto de prensa y golosinas se ha desplazado unos pocos metros para darle más espacio y mejor acceso a las Servicios de Emergencia a la hora de actuar en el enclave de la capital extremeña. Casi tres décadas después, el céntrico quiosco se muda con respecto a su localización inicial.

Gana en seguridad

Esta actuación se encuentra ligada a un tema de accesibilidad. De este modo, con la reubicación del puesto de prensa, no solo habrá más espacio para que los vehículos puedan pasar, sino que el enclave también gana en seguridad. La mudanza, aunque mínima en distancia, supone un ajuste importante para el día a día de la plaza, donde cada metro cuenta. Con el emblemático quiosco ya asentado en su nuevo emplazamiento, el entorno gana en fluidez y se adapta mejor a las necesidades actuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida lanza una iniciativa para construir una ciudad más inclusiva, diversa y cohesionada
  2. El primer premio de la Lotería Nacional deja 240.000 euros en Mérida
  3. Satisfacción vecinal en Mérida por las obras de rehabilitación energética en 140 viviendas públicas
  4. Andy, sobre su pelea con Lucas tras su concierto en Extremadura: 'Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo y hubo objetos voladores
  5. Semblanza de la Papelera Santa Eulalia de Mérida
  6. Mérida se adelanta a Vigo y enciende antes que nunca sus luces de Navidad
  7. Trasladan al Hospital de Mérida a un trabajador que se golpeó en la cabeza al caerse de un andamio
  8. Decenas de personas protestan por las trabajadoras de limpieza del Hospital de Mérida: 'Hay que parar el abuso laboral

Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio

Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio

Mérida cierra la Ciudad de la Infancia y pistas deportivas al aire libre por fuertes rachas de viento

Mérida cierra la Ciudad de la Infancia y pistas deportivas al aire libre por fuertes rachas de viento

El futuro Museo de la Historia de Mérida ya se levanta sobre el Mercado Calatrava

El futuro Museo de la Historia de Mérida ya se levanta sobre el Mercado Calatrava

El mal tiempo trunca el certamen de bandas del Calvario en Mérida y lo retrasa a marzo

El mal tiempo trunca el certamen de bandas del Calvario en Mérida y lo retrasa a marzo

Avalancha de películas en Mérida: el Festival de Cine Inédito proyectará ocho títulos en sus nueve días de duración

Avalancha de películas en Mérida: el Festival de Cine Inédito proyectará ocho títulos en sus nueve días de duración

El colegio de Mérida que convirtió el arte en una asignatura "más divertida"

El colegio de Mérida que convirtió el arte en una asignatura "más divertida"

Un instituto de Mérida desarrolla una aplicación IA para alumnos con trastorno del lenguaje

Un instituto de Mérida desarrolla una aplicación IA para alumnos con trastorno del lenguaje

La semana más flamenca en Mérida: actuaciones, exposiciones y una masterclass del arte "más puro y universal"

La semana más flamenca en Mérida: actuaciones, exposiciones y una masterclass del arte "más puro y universal"
Tracking Pixel Contents