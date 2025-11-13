Servicios de Emergencia
Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio
El puesto de prensa se ha desplazado unos metros para mejorar la accesibilidad del espacio
El mítico quiosco de la plaza de España ha cambiado de ubicación. Y es que este puesto de prensa y golosinas se ha desplazado unos pocos metros para darle más espacio y mejor acceso a las Servicios de Emergencia a la hora de actuar en el enclave de la capital extremeña. Casi tres décadas después, el céntrico quiosco se muda con respecto a su localización inicial.
Gana en seguridad
Esta actuación se encuentra ligada a un tema de accesibilidad. De este modo, con la reubicación del puesto de prensa, no solo habrá más espacio para que los vehículos puedan pasar, sino que el enclave también gana en seguridad. La mudanza, aunque mínima en distancia, supone un ajuste importante para el día a día de la plaza, donde cada metro cuenta. Con el emblemático quiosco ya asentado en su nuevo emplazamiento, el entorno gana en fluidez y se adapta mejor a las necesidades actuales.
