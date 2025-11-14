La hostelería se expande
Antonio Luis Falcón, chef talentoso y propietario de Agallas, abrirá su segundo restaurante en Mérida
Se llamará Escamas y estará en el centro
La hostelería se expande por la capital extremeña: el talentoso chef y propietario del restaurante Agallas Gastro & Food, Antonio Luis Falcón, abrirá en los próximos días con ilusión y a tope de trabajo su segundo restaurante en el centro. Se trata de Escamas, un nuevo negocio que llega a la calle José Ramón Mélida para ofrecer una cocina canalla.
Técnicas sorprendentes
Sus platos mantendrán una líena muy parecida a la de su hermano pequeño, pero con unas elaboraciones distintas en las que se seguirán aplicando técnicas vanguardistas y sorprendentes, que llaman tanto la atención a vecinos y visitantes. Y como su cabeza es de las que no paran, Falcón aprovechará el antiguo local donde anteriormente se encontraba Prima Porta para seguir dándole forma y ampliando su particular concepto culinario. Serán opciones que juegan con lo familiar y lo inesperado. Todo para engatusar al cliente. Recordemos que es uno de los grandes cocineros de Mérida.
XI Campeonato de España de Cocina
Cabe destacar que los fogones extremeños atraviesan uno de sus mejores momentos, como demuestra el segundo premio cosechado por la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz en el XI Campeonato de España de Cocina, que se celebró esta semana en Mallorca. Los chefs Francisco Sayago y Antonio Falcón asombraron con sus ricas propuestas.
Platos ganadores
