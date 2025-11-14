Mérida ya alardea de su cartel para la próxima Semana Santa: una acuarela depurada de la Virgen de las Angustias

La imagen con acuarelas de la Virgen de las Angustias, perteneciente a la Cofradía Ferroviaria, obra de Daniel Jiménez Díaz, vecino de Aznalcázar (Sevilla) y nacido en Cáceres, ha resultado ganadora del concurso para protagonizar el cartel anunciador de la Semana Santa de Mérida 2026. La sede de la Junta de Cofradías ha acogido este viernes la presentación del cartel anunciador, con la presencia de su presidente, Luis Miguel González, el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, la concejala de Semana Santa, Ana Aragoneses, y los miembros del jurado de la prueba de pintura que ha elegido la estampa. El trabajo la 'Sexta Angustia' ha resultado ganador de la popular competición, a la que se han presentado un total de seis obras.

2.000 euros de premio

El presidente de la Junta de Cofradías ha dado a conocer el fallo del jurado, compuesto por Moisés Bedate, Celestino Pérez, Agustín Velázquez, Josefina Molina, María Jesús López, Isabel Martín y el propio presidente. Según recoge la organización en nota de prensa, la obra ganadora se trata de un trabajo con acuarelas, con una técnica "muy depurada y limpia", detalles "muy bien reproducidos, excelente profundidad y magnífica composición". A su juicio, en la imagen se puede apreciar una "muy correcta integración" de los monumentos emeritenses y una "buena utilización" de la luz, propia del momento en el que procesiona la imagen de las Angustias, la mañana del Viernes Santo. El premio del concurso, dotado con 2.000 euros, se entregará en el transcurso del pregón de la Semana Santa, el 21 de marzo de 2026, en el teatro María Luisa de la capital extremeña.