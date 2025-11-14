Temporal
El viento arranca una gran rama de un árbol en Mérida
La rama cayó cerca del Acueducto de San Lázaro sin provocar daños personales
Una enorme rama de un árbol ha aparecido hoy arrancada de cuajo en la zona del Acueducto de San Lázaro, todo apunta que el desprendimiento se debe por culpa de los fuertes vientos que se han dado desde este pasado jueves en la ciudad. Afortunadamente, nadie transitaba por allí y la rama de grandes dimensiones no ha causado daños personales.
Se pide precaución
El Ayuntamiento de Mérida informó ayer a residentes y turistas del cierre de todas las instalaciones deportivas municipales exteriores tras la activación por parte de la AEMET de una alerta a consecuencia del temporal para los próximos días. Por esta razón, el consistorio apuntó que también permanecerá cerrada la Ciudad de la Infancia. Además se pidió precaución a la ciudadanía, así como no circular ni pasear por jardines y asegurar los objetos que se encuentren en patios o balcones con el fin de extremar la seguridad hasta que se desactive la alerta meteorológica.
- Mérida lanza una iniciativa para construir una ciudad más inclusiva, diversa y cohesionada
- El primer premio de la Lotería Nacional deja 240.000 euros en Mérida
- Andy, sobre su pelea con Lucas tras su concierto en Extremadura: 'Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo y hubo objetos voladores
- En marcha la reforma de la fachada del Ayuntamiento de Mérida: una inversión de 80.000 euros renovará su imagen
- Desmantelan un narcopiso por segunda vez en Mérida que vendía cocaína y heroína desde un balcón
- Semblanza de la Papelera Santa Eulalia de Mérida
- Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio
- Decenas de personas protestan por las trabajadoras de limpieza del Hospital de Mérida: 'Hay que parar el abuso laboral