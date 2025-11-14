El viento arranca una gran rama de un árbol en Mérida

Una enorme rama de un árbol ha aparecido hoy arrancada de cuajo en la zona del Acueducto de San Lázaro, todo apunta que el desprendimiento se debe por culpa de los fuertes vientos que se han dado desde este pasado jueves en la ciudad. Afortunadamente, nadie transitaba por allí y la rama de grandes dimensiones no ha causado daños personales.

La capital extremña en alerta por fuertes vientos. / Ayuntamiento de Mérida

Se pide precaución

El Ayuntamiento de Mérida informó ayer a residentes y turistas del cierre de todas las instalaciones deportivas municipales exteriores tras la activación por parte de la AEMET de una alerta a consecuencia del temporal para los próximos días. Por esta razón, el consistorio apuntó que también permanecerá cerrada la Ciudad de la Infancia. Además se pidió precaución a la ciudadanía, así como no circular ni pasear por jardines y asegurar los objetos que se encuentren en patios o balcones con el fin de extremar la seguridad hasta que se desactive la alerta meteorológica.