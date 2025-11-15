Suceso
Tres heridos en una salida de vía cerca de Mérida
Todos han sido trasladados al Hospital de Mérida
Tres personas han resultado heridas este sábado en un accidente en la autovía cerca de Mérida. Sobre las 8.00 horas, se producía una salida de vía con impacto de un vehículo en el que viajaba una familia de cuatro personas, concretamente en el punto kilométrico 617 de la A-66.
Los servicios de emergencia se han trasladado al lugar para atender a los heridos. Una mujer de 48 años ha sido la que peores lesiones ha sufrido, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Mérida en estado grave. También han resultado heridos un varón de 43 años y un menor de 15 años, quienes han sido también trasladados al hospital en estado menos grave y leve, respectivamente.
Además de efectivos del SES, en el operativo han intervenido bomberos del CPEI de Mérida y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
La Guardia Civil se hace cargo del suceso y práctica e instruye diligencias del mismo.
