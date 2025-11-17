21D: Elecciones en Extremadura
Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
El líder de la formación política, Santiago Abascal, ha acudido a Mérida a la presentación de los integrantes de la lista a la Asamblea
La visita de Santiago Abascal a Mérida ha sido productiva y se ha dado un gran baño de masas. Más de 800 personas, numerosas banderas de España, amplio despliegue policial y de medios de comunicación, así como la presencia de la militancia y gente de todas las clases sociales. Vox ha querido mostrar esta tarde su potencial electoral para presentar algunos de los nombres de quienes integrarán su lista en las próximas elecciones regionales del 21 de diciembre. El lugar elegido ha sido el Hotel Ilunion Las Lomas, donde se ha celebrado un acto en el que ha quedado muy claro que van a ir a por todas en Extremadura, con el fin de conseguir colocar a Óscar Fernández como el futuro presidente de la Junta. Antes de ir a la capital extremeña, Abascal ha estado en Badajoz, donde ha acusado al PP de Guardiola de asumir "políticas socialistas".
Lista de Vox a la Junta
Candidatos de Vox a la Asamblea extremeña por la provincia de Badajoz:
-Ángel Pelayo
-Javier Bravo
-Eva García
-Juan José García
-Marco Antonio Méndez
Candidatos de Vox a la Asamblea extremeña por la provincia de Cáceres:
-Óscar Fernández
-Inés Checa
-Álvaro Sánchez Ocaña
-Beatriz Muñoz
-Alfredo Galavís
