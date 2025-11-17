La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner
Tres escritores presentan sus libros en Mérida y acercan su literatura al público
Antonio Orihuela, Isaac Rosa y Joaquín Gómez
La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida ofrece esta semana tres presentaciones literarias con los autores Antonio Orihuela, Isaac Rosa y Joaquín Gómez. Así, este lunes, día 17 de noviembre, a las 19.30 de la tarde en la Sala Dulce Chacón habrá un encuentro con Antonio Orihuela para presentar su libro 'Sin fin'. Se trata de una antología personal que recoge sus treinta años de dedicación a la poesía, según ha informado el ayuntamiento.
'Las buenas noches'
Ya el martes, día 18, a las 19.00 horas, también en la Sala Dulce Chacón el escritor sevillano Isaac Rosa presentará 'Las buenas noches', una original novela que refleja con nocturnidad y alevosía las heridas de un tiempo en el que el dormir se ha convertido en un objeto de deseo. A su vez, el miércoles día 19, Gómez presentará su libro 'Sin título ni versos', en este caso en la Sala de Conferencias, a las 19.30 horas. Los autores analizarán con detalle la relación que plasman con sus escritos al público emeritense.
