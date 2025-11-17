Espectáculo tributo “Me Va, Me Va”
Uno de los grandes imitadores de Julio Iglesias actuará en Mérida
El show, que contará con ocho músicos, será el 30 de noviembre en el Palacio de Congresos
La primera vez que uno contempla sobre el escenario a Jorge Goes caracterizado como Julio Iglesias llama la atención. Los años van pasando, pero su parecido físico y la cuidada imitación le hacen parecer un casi gemelo del popular cantante. El intérprete llegará a Mérida el próximo 30 de noviembre, a las 18.00 horas, para presentar en el Palacio de Congresos el espectáculo tributo “Me Va, Me Va”. Acompañado por una banda de ocho músicos, Goes ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos en un concierto que busca recrear la atmósfera elegante y nostálgica del artista. La propuesta combina arreglos instrumentales cuidados, una puesta en escena detallada y un sonido pensado para realzar cada matiz musical.
15 y 20 euros
El público podrá disfrutar de baladas y melodías que marcaron a varias generaciones, en un homenaje que la organización del espectáculo define como íntimo, respetuoso y cargado de emoción. Las entradas están disponibles por 15 euros en la web del Palacio de Congresos y costarán 20 euros en taquilla el día del evento, para el que se prevé una alta asistencia.
