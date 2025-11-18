En el aire quién será su sustituto/a
De las Heras pone punto y aparte a su carrera política al renunciar como concejal en Mérida por motivos laborales
Abandona la primera línea de la política local tras dos años y Valdés le agradece su trabajo
Corto e intenso ha sido el paso de Ángel de las Heras por la política emeritense. Arquitecto de profesión, fue la incorporación estrella que hizo Miguel Valdés en su lista para las pasadas elecciones municipales, ocupando el número dos de la candidatura del partido local Por Mérida. Ahora, algo más de dos años después, ha presentado su renuncia como concejal y abandona la política. Su marcha se debe a motivos laborales, según ha podido saber El Periódico Extremadura. Su lugar lo tendrá que ocupar en teoría María Soledad Esteban, que iba de número tres en la lista. Trabaja como directora en un colegio de Don Álvaro. Por el momento no se ha desvelado quién acompañará a Valdés en los plenos.
Nuevo proyecto profesional
La marcha de Ángel de las Heras deja en el aire quién será el/la nuevo edil de Por Mérida. La sesión plenaria del consistorio de la capital extremeña tomará conocimiento, este mes de noviembre, de la renuncia, y su sucesor/a deberá tomar posesión en el siguiente pleno de diciembre. De esta forma, el edil y arquitecto pondrá el punto y aparte a su carrera como servidor público al comenzar un nuevo proyecto profesional. Durante todo este tiempo se ha encargado de darle voz e intentar solucionar diferentes problemas vecinales. A este respecto, Valdés ha agradecido el trabajo realizado por su compañero, al que ha calificado de "trabajador y muy comprometido con su labor, así como que seguirá vinculado al partido político".
