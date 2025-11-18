Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida han detenido a cuatro jóvenes violentos, de entre 17 y 22 años, por su implicación en un robo en un comercio de la capital extremeña, donde dos individuos encapuchados agredieron a la dependienta con unas tijeras de podar de grandes dimensiones y la intimidaron con un arma larga tipo escopeta. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, sobre las 23:30 horas, en una local de la calle Pío Baroja, al que accedieron estos dos individuos mientras un tercero vigilaba en el exterior, según ha informado este martes el cuerpo policial.

Dispositivo de localización

Rápidamente se estableció un dispositivo de localización conjunto entre la Policía Nacional y la Local por las inmediaciones, logrando localizar a dos individuos que coincidían con las descripciones aportadas por la víctima y los testigos. El grupo judicial de delincuencia especializada y violenta de la Comisaría de Mérida continuó la investigación tratando de identificar a los demás cómplices, ya que según manifestaban los testigos debía haber dos personas más implicadas.

Cliente habitual

La víctima pudo identificar al tercer autor de los hechos, el vigilante, como un cliente habitual del mencionado establecimiento, quien fue localizado cerca de su domicilio, el mismo lugar donde momentos antes había repartido el botín con otro joven implicado, un menor de 17 años. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los tres mayores de edad, dejando al menor en libertad y dando cuenta de todas las actuaciones a la Fiscalía de Menores de Badajoz.