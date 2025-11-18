El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026

José Mercé y Siloé se unen al cartel del Stone&Music Festival de Mérida 2026. Sus conciertos en el Teatro Romano tendrán lugar los días 7 (José Mercé) y 19 (Siloé) de junio. A la espera de seguir conociendo nuevos nombres, Sergio Dalma (6 de junio) y Ana Torroja (27 de junio) son los artistas confirmados por el momento para la undécima edición evento.

Venta de entradas

Las entradas para ambas actuaciones se pondrán a la venta mañana a las 10:00 horas y se podrán comprar en la web oficial del festival y en la taquilla física ubicada en la plaza de España de Mérida, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas en los puntos oficiales para evitar problemas.

La noche más flamenca

José Mercé será el encargado de protagonizar la noche más flamenca del Stone&Music Festival. El cantaor jerezano recalará en la capital extremeña para rendir homenaje a uno de sus más ilustres paisanos, Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco. Mercé, con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, estará acompañado en la escena del Teatro Romano de dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca, un piano acústico y un contrabajo. Entre sus numerosos logros, puede presumir de ser el único artista flamenco en haber recibido un Disco de Diamante, el cual acredita más de un millón de discos vendidos.

El trio vallisoletano

El 19 de junio será el turno de Siloé. El trio vallisoletano se ha consolidado como una de las bandas con mejor directo del panorama musical español, con conciertos en los que se combinan ritmos enérgicos y momentos muy íntimos de conexión con el público. En 2026 celebrarán una década de carrera en la música y lo harán con un nuevo álbum del que ya se conocen dos canciones, 'Las Palabras' y 'Campo Grande'. Para presentarlo se echarán a la carretera con un espectáculo que, según declaraciones a la agencia EFE, tendrá “un punto más teatral y emocional”, de forma que “sea una maravillosa obra en directo”.